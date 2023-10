Stiri pe aceeasi tema

- Doi atleti din Kenya s-au impus in cursa de 23 de kilometri a primei editii a competitiei de alergare montana Porolissum Trail, desfasurata sambata, cu plecarea si sosirea din amfiteatrul fostului castru roman din localitatea Moigrad. Ruth Matebo, la feminin, si Hillary Kimaiyo, la masculin,…

- Rencontres Musicales Internationales Georges Enesco X Dedicate marelui artist a carui opera și personalitate se leaga deopotriva de Romania și Franța, Intalnirile reunesc artiști tineri in Concursul Internațional de Canto Georges Enesco și artiști consacrați in concerte care promoveaza deopotriva opera…

- "Stejarii care inspira mila". E titlul cu care Gazeta Sporturilor a deschis ediția tiparita de astazi. Trei meciuri disputate de naționala Romaniei de rugby la Campionatul Mondial din Franța, tot atatea eșecuri umilitoare. La scoruri astronomice: 8-82 cu Irlanda0-76 cu Africa de Sud0-84 cu Scoția Presa…

- Pugilistul Alexandru Buleu, de la CSM Constanta antrenor, Mihai Constantin , participa in aceasta saptamana la puternicul turneu international Under 22, "Memorialul Dacalldquo;.Competitia la care evolueaza boxeri din Belgia, Anglia, Scotia, Franta, Ungaria, Lituania, Tara Galilor, Ucraina, Romania si…

- „Schimb de opinii cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, la Bucuresti, in marja Summitului Initiativei celor Trei Mari. In calitate de parteneri strategici apropiati pe Flancul de Est, am discutat despre interesele comune de securitate si despre modalitatile de a ne spori cooperarea bilaterala prin…

- Naționala Romaniei joaca sambata, la Florența, impotriva Franței in ”optimi” la Campionatul European, o adversara care a crescut mult in ultimii ani și care face parte din eșalonul al doilea al voleiului mondial. Competiția nu este transmisa in Romania de nicio teelviziune Tinerele voleibaliste ale…

- FINAL… Vasluiul a fost gazda unui mare turneu de tenis de masa pentru amatori, Cupa „Victoria” – ediția I, desfașurat sub egida AmaTur Romania. Competiția a reunit aproximativ 100 de iubitori ai tenisului de masa, de la mai multe cluburi din țara, dar și din Republica Moldova. Evenimentul s-a desfașurat…

- Romania gazduiește competiția internaționala de schi pe role, FIS Roller Ski Cup, la Predeal Este vorba de o competiție internaționala de schi pe role, la care participa sportivi din Bulgaria, Moldova și Romania, din partea țarii noastre fiind prezente toate cluburile sportive. Sunt inscriși astfel…