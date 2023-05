Stiri pe aceeasi tema

- Irisul negru, alaturi de alte varietati cultivate la Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice (BRGVLFPA), face obiectul unor analize ale cercetatorilor, ca urmare a faptului ca bulbii florilor contin o cantitate mare de zahar, apropiata din punct de vedere…

- Patru cercetatori din cadrul Bancii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale (BRGVLFPAM) au prezentat, in cadrul Congresului European de la Murcia, Spania, o planta aclimatizata in premiera in Romania si la nivel european, Sideritis Scardica sau…

- Laleaua Vlasiei intalnita in Padurea Crang din municipiul Buzau, unica la nivel international, ar urma sa fie recunoscuta de catre lumea stiintifica in urma demersurilor facute de Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale, alaturi de administratia…

- Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, Horia Constantinescu, a vorbit despre procesele cu marile firme austriece care au incalcat legislația romaneasca și care au fost amendate la finalul anului trecut. Pe 13 decembrie 2022, OPINIA prelua investigația „Gandul” despre zaharul…