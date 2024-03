Stiri pe aceeasi tema

- ​CSC Dumbravița a obținut primul succes din anul 2024 in liga secunda a Romaniei, dupa ce s-a impus cu scorul de 2-0 in fața celor de la Concordia Chiajna, in primul meci al rundei a 18-a.

- Penultima etapa a sezonului regulat la nivelul eșalonului secund incepe astazi dupa amiaza, la Chiajna, odata cu partida dintre Concordia și CSC Dumbravița programata de la ora 17.00, in etapa a XVIII-a. Cele doua formații se afla in cea de a doua jumatate a clasamentului cautand, cu acest prilej, prima…

- Etapa 18 din Liga 2 incepe cu meciul Concordia Chiajna - Dumbravița. Meciul are loc de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP. Reșița, Alexandria, Șelimbar, Corvinul, Steaua, Tunari, Slatina și Dumbravița nu au drept de promovare in Liga 1, fiind cluburi de drept public. ...

- Program etapa 16 Liga 2, sezon 2023-2024:joi, 22 februarie 2024, ora 19:30Concordia Chiajna – Ceahlaul Piatra Neamt – DigiSport, PrimaSport sambata, 24 februarie 2024, ora 11:00CSC Dumbravita – Unirea Slobozia – FRF.tvCorvinul Hunedoara – CSM SlatinaCSM Reșița – SteauaCS Mioveni – CSM AlexandriaCS Tunari…

- Echipa ACSM Ceahlaul Piatra Neamt s-a impus cu 2-1 joi seara, in deplasare, in fata formatiei Concordia Chiajna, intr-un meci din etapa a 16 a ligii secunde, potrivit news.ro Oaspetii au deschis scorul la Chiajna, in minutul 7, prin Matei Moraru, si l-au majorat in minutul 50, atunci cand tot Matei…

- PAOK a fost eliminata dramatic de Panathinaikos in semifinalele Cupei Greciei. Trupa lui Razvan Lucescu a pierdut cu 1-0 in tur, a condus cu același scor dupa primele 90 de minute, a marcat și golul 2, dar a primit gol in minutul 120+9! A pierdut cu 6-5 la penalty-uri dupa ce au fost executate 18 lovituri…

- Echipa franceza Olympique Lyon a intrecut vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea OGC Nice, intr-un meci al etapei a 22-a din Ligue 1, informeaza news.ro. Dupa ce oaspetii au lovit bara in minutul 8, prin Mohamed Ali-Cho, Mangala a inscris primul sau gol in tricoul lyonezilor, in minutul…

- Golul marcat de Louis Munteanu in minutul 58 al meciului dintre FCSB și Farul a fost anulat pentru ofsaid. Analiza din camera VAR a durat peste 7 minute. FCSB a avut inițiativa in derby-ul cu Farul, dar campioana a incercat sa loveasca pe contraatac cu fiecare oportunitate. La fel au stat lucrurile…