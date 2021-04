Autoritațile romane raman vigilente, transmite președintele Klaus Iohannis dupa ședința CSAT, in cadrul careia a fost analizata starea de securitate in regiunea Marii Negre, in contextul acumularii de trupe ale Federației Ruse pe frontiera de est a Ucrainei.

Marți a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de președintele Klaus Iohannis, in cadrul careia a fost analizata starea de securitate in regiunea Marii Negre, in contextul acumularii de trupe ale Federației Ruse pe frontiera de est a Ucrainei, și implicațiile pentru țara noastra.