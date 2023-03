Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Andorra, scor 2-0, la debutul in grupa preliminara pentru EURO 2024. Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a evidențiat curajul cu care a intrat Alexandru Dobre (24 de ani). Alexandru Dobre a fost introdus in minutul 73, in locul lui Olimpiu Moruțan, și i-a atras atenția lui Mihai…

- In minutul 11 al partidei, disputata sambata seara in Andorra, in grupa preliminara a EURO 2024, o bataie generala a izbucnit intr-un sector al fanilor „tricolori”, scrie GSP . Conform reporterilor Gazetei Sporturilor prezenți la meci, bataia s-a iscat in sectorul ocupat de facțiunea „Uniți sub tricolor”.…

- Inainte de debutul in preliminariile EURO 2024, selecționerul Edi Iordanescu are probleme de lot, in special pe postul de fundaș stanga. Romania debuteaza sambata in preliminariile EURO 2024 in Andorra, de la ora 21:45Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus, pe 28 martie de la ora 21:45,…

- Echipa naționala a Romaniei condusa de Edi Iordanescu, debuteaza sambata, cu incepere de la 21.45, in preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Tricolorii vor intalni in deplasare, selecționata din Andorra, meciul se va desfașurandu-se stadionul pe Estadi Nacional din Andorra la Vella. Din…

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul celor de la Rapid, considera ca Alexandru Albu (29 de ani), mijlocașul giuleștenilor, ar fi trebuit sa fie convocat de selecționerul Edi Iordanescu pentru partidele cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Primele doua meciuri ale Romaniei in campania…

- Primele doua meciuri din campania de calificare la EURO 2024 se apropie cu pasi repezi, iar selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edi Iordanescu, a facut deja lista preliminara cu stranierii care vor lua parte la aceasta actiune.Romania va juca pe 25 martie in deplasare cu Andorra, cu…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, nu va putea conta pe Vlad Chiricheș, capitanul naționalei, in primele meciuri din preliminariile EURO 2024. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste preliminarii.…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, nu va putea conta pe Vlad Chiricheș, capitanul naționalei, in primele meciuri din preliminariile EURO 2024. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste preliminarii.…