- Poli Iași și FC Botoșani se infrunta in aceasta dupa-amiaza, de la ora 18:30, in partida care a capatat in ultimii ani supranumele de „Derby-ul Moldovei”. Duelul din Copou, primul meci direct oficial dupa mai bine de doi ani, va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei #9 din…

- Echipa de fotbal FC Botosani a surclasat formatia de liga a treia Somuz Falticeni, cu scorul de 6-1, luni, intr-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a clubului din Superliga.Virgile Pinson si Miroslav Ilicic au marcat cate o "dubla", in timp ce Gabriel David si Jaly Mouaddib au completat…

- Dan Alexa (43 de ani) este noul antrenor de la FC Botoșani. El a fost prezentat oficial de echipa lui Valeriu Iftime. „Chirurgul” a ramas liber de contract in aceasta vara, dupa despațirea de FC Brașov. Alexa a plecat de la „stegari” dupa ce aceștia au pierdut un proces la TAS și au fost retrogradați…

- Poli Iași continua intaririle lotului pentru a-și indeplini obiectivul la finalul acestui sezon, ramanerea in Superliga. Trupa din Copou i-a adus pe Sergiu Buș (30 de ani), atacant de la CFR Cluj, și pe Rareș Ispas (22 de ani), fundaș stanga legitimat ultima oara la Sepsi. Politehnica Iași a mutat…

- FCU Craiova s-a impus in deplasarea de la Botoșani, scor 1-0. Sunt primele puncte ale oltenilor in acest sezon # Analiza VAR de zece minute și un penalty anulat eronat, unicul gol al meciului marcat in al 14-lea minut de prelungiri, circ și „galben” pentru Marius Croitoru, care n-a mai caștigat de 20…

- Antrenorul celor de la Poli Iași, Leo Grozavu (55 de ani), a oferit o declarație incredibila inainte ca echipa lui sa fie invinsa, sambata seara, de CFR Cluj, scor 0-2, in prima runda a noului sezon de Superliga. Tehnicianul gruparii din Copou a facut o iluzie la faptul ca cei de la CFR Cluj au ales…

- Leo Grozavu (55 de ani), antrenorul de la Poli Iași, nu și-a menajat jucatorii dupa infrangerea din primul meci al sezonului, 0-2 cu CFR Cluj. Antrenorul nou-promovatei a avut un discurs puternic la flash-interviu. Grozavu a vorbit despre o lipsa de atitudine in randul elevilor sai, strecurand cateva…