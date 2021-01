Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Europeana a Operatorilor de Transport si Sistem din Europa (ENTSO-E) investigheaza cauzele care au condus la pana de curent din 8 ianuarie, din zona de nord-vest a Romaniei, care au generat separarea in doua zone a retelei electrice europene interconectate, concluzii preliminare indicand…

- Asociatia Europeana a Operatorilor de Transport si Sistem din Europa (ENTSO-E) a dat publicitatii primele concluzii ca urmare a analizei preliminare a evenimentului produs la nivel european in data de 8 ianuarie 2021 si care a avut impact asupra zonei de nord-vest a Romaniei, potrivit unui comunicat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca problemele au fost rezolvate dupa avaria majora din nord-vestul tarii, care a lasat sase judete fara curent electric, informeaza Agerpres. "Intreruperea energiei electrice din zona de nord - vest a Romaniei, din ultimele ore, a fost cauzata de un incident…

- Asociația Operatorilor de Transport și Sistem din Europa –ENTSO-E a transmis vineri seara ca este o investigație în defașurare cu privire la cauzele incidentului, care a lasat nord-vestul României fara curent electric. Acțiunile coordonate ale operatorilor de transport europene au…

- UPDATE - ” Vineri, 8 ianuarie 2021, la ora 15.05, s-a produs un incident la nivelul retelei electrice de transport europene interconectate, care a condus la declansarea mai multor echipamente din retelele electrice de transport atat din Romania, cat si din alte tari. La nivelul Romaniei a fost afectata…

- Cauzele și condițiile in care s-a produs incidentul care a dus la probleme in alimentarea cu energie electrica in nord-vestul țarii urmeaza sa fie analizate și identificate la nivelul Asociației Operatorilor de Transport și Sistem din Europa – ENTSO-E, anunța Transelectrica. Compania de transport…

- Astazi, 30 octombrie, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a prezentat a 20-a ediție a Raportului anual privind incendiile forestiere din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, pentru anul 2019. In anul cu cele mai dezastruoase efecte ale incendiilor de padure pe plan mondial din istoria…