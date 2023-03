Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Studii Financiare (ISF) in parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) are deosebita placere sa va invite la Conferința Europeana a Serviciilor Financiare - ECFS 2023 "REFORME EUROPENE PENTRU SUSTENABILITATE SI TRANZIȚIA V

- Institutul de Studii Financiare (ISF) in parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) are deosebita placere sa va invite la Conferința Europeana a Serviciilor Financiare - ECFS 2023 "REFORME EUROPENE PENTRU SUSTENABILITATE SI TRANZIȚIA V

- Medici putini, care trateaza mai multi pacienti decat ar trebui. Bolnavi care ajung sa se trateze tarziu pentru ca accesul la servicii medicale e din ce in ce mai dificil. Sunt probleme cu care se confrunta nu doar Romania, ci și alte țari europene.

- Vasile Stanga considera ca infrangerea Romaniei cu Insulele Feroe din preliminariile pentru Campionatul European din 2024 ne-a reconfirmat poziția din eșalonul valoric 3-4 la masculin. Meciul retur cu Insulele Feroe se va juca sambata, de la ora 17:00, in sala Dinamo. Inaintea partidei, Romania este…

- Saptamina aceasta, Comisia de la Veneția a Consiliului Europei va emite o serie de concluzii privind modificarile legislației Republicii Moldova. Deciziile vor fi facute public dupa ședința Comisiei, care va avea loc vineri, 10 martie. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Comisiei, in primul…

- UPDATE 16:00 Incendiul a fost declarat lichidat. Concluzii ISU Buzau: ,,In jurul orei 13 pompierii buzoieni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incediu ce se manifesta la o construcție situata in Piața Centrala a Municipiului Buzau. Catre zona indicata in apelul 112 s-au deplasat de…

- Reuniți sub constelația unor valori precum pacea, dragostea și prietenia, festivalierii se reunesc an de an la ,,Open Air Blues in the garden, Darmanești jazz blues festival”, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale verii din Romania. Creat in 2020, de catre Asociația ,,Sunetul Munților”…

- Speak este unul dintre artiștii care nu ezita sa iși impartașeasca parerile pe rețelele de socializare, indiferent daca sunt pozitive sau negative. Ei bine, acest lucru s-a intamplat și de aceasta data, cand artistul a tras cateva concluzii controversate la finalul acestui an și a spus ce l-a dezamagit…