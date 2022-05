Romania nu va fi niciodata independenta energetic, intrucat sacrificiile economice si sociale ar fi foarte mari, la fel cum s-a intamplat in regimul Ceausescu in anii 1980, a afirmat, joi, Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, in conferinta "Consecintele economice ale razboiului".

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa…