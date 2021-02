Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ibaka a dezvaluit la Antena Stars cum a fost ceruta in casatorie de soțul sau, Cabral, in urma cu mai bine de 10 ani! Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, iar de atunci formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din Romania, fiind și parinții unei fetițe minunate. Cum a inceput…

- Alin Oprea și Medana incearca sa-și traiasca iubirea in liniște și pace, insa gurile rele nu le dau deloc pace! Artistul și noua sa iubita au fost ținta hackerilor! Fosta soție, principalul suspect? Ce a declarat la Antena Stars?

- Prietena Cristinei ICH se afla in mijlocul unui scandal imens. Amica celebrei Angelina Jolie de Romania a fost prinsa cu mața-n sac, dupa ce ar fi furat ceva. Despre cine este vorba și cum s-a petrecut totul? Prietena Cristina ICH, implicata intr-un scandal monstru Una din femeile care se afla des in…

- Un artist celebru se afla intr-un scandal monstru cu fosta iubita! Faimosul cantareț susține ca ar fi fost jefuit chiar de femeia mai mare decat el cu 20 de ani, cu care ar fi avut o relație de aproape șase ani. Iata ce acuze ii aduce barbatul fostei sale partenere!

- Costel Corduneanu, liderul clanului Cordunenilor, și-a dat fosta soție in judecata. Acesta le cere magistraților de la Judecatoria Iași sa ia o decizie in privința partajului bunurilor. El dorește ca apartamentul in care locuiește sa ii ramana lui, fosta sa partenera neavand vreo pretenție in sensul…

- Jese Rodriguez (27 de ani), fotbalistul lui PSG, s-a desparțit de Janira Barm, cea care in decembrie i-a daruit un al patrulea fiu, și s-a intors la Aurah Ruiz, o fosta iubita alaturi de care are un baiat! Jese Rodriguez nu se bucura de multe minute in tricoul lui PSG, dar duce o viața extrem de activa…