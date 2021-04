Stiri pe aceeasi tema

- In așteptarea sarbatorilor pascale, Arhiepiscopul Mitropolit de Bucuresti, Aurel Perca, face apel la credinciosi sa respecte strict toate normele impuse de starea de alerta si de reglementarile epidemiologice, se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti.

- Europarlamentarul și copreședintele Partidului USR-PLUS, Dacian Cioloș, a anunțat recent pe pagina de Facebook ca are COVID-19. „Am primit acum cateva minute rezultatul unui test COVID-19 care, din pacate, este pozitiv. Cei cu care am intrat in contact zilele trecute au fost informați, eu sunt de astazi…

- Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Cristina Cioran (43 de ani) a dezvaluit ca este insarcinata pentru prima data. Prezentatoarea de televiziune și iubitul ei, Alexandru Dobrescu, și-au confirmat relația la finalul anului trecut. Cei doi formeaza un cuplu de 7 luni. Cristina Cioran este insarcinata…

- „Frunzarind” știrile pe AGERPRES, aflu ca managerul Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene (UEYO), tanarul dirijor Alexandru Mija, va conduce astazi, pentru prima data, orchestra Filarmonicii de stat din Oradea, oferind publicului meloman un program „cu muzica energizanta si exuberanta”, doua simfonii…

- „Astazi, aflandu-ma cateva ore la București in drum spre Paris, am avut o scurta intrevedere cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu. I-am mulțumit domnului Cițu pentru deschiderea și bunavoința cu care Guvernul Romaniei sprijina Republica Moldova, mai ales in aceste vremuri grele pentru toți. Subiectul…

- Filarmonica „George Enescu” anunța pentru joi și vineri, 4 și 5 februarie 2021, de la ora 19.00, un concert simfonic cu public, cu respectarea tuturor normele in vigoare, impuse de pandemia de COVID-19. Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, condusa de dirijorul Tiberiu Soare, va avea in…

- Parintele Francisc Doboș de la Catedrala Sfantul Iosif din București atrage atenția credincioșilor sa nu „confunde” vaccinul anti-coronavirus cu aghiasma. „Aghiasma e impotriva dracilor. Vaccinul impotriva covidului. Ok?! Nu le confundați. Dar pot fi administrate simultan. Bonus: luata pe stomacul gol,…

- „Aghiasma e impotriva dracilor. Vaccinul impotriva covidului. Ok?!Nu le confundați. Dar pot fi administrate simultan.Bonus: luata pe stomacul gol, aghiasma indeparteaza conspirațiileși inmoaie inimile impietrite :)))”, a scris preotul Francisc Doboș pe Facebook .Pe 6 ianuarie, in ritul catolic este…