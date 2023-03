Concertele verii 2023. Cât costă să-i vezi pe Robbie Williams, Iggy Pop, Deep Purple ori Depeche Mode Concertele verii 2023. Odata cu sezonul cald apar și marile festivaluri și concerte in aer liber. Trecem in revista cele mai importante evenimente muzicale ale verii dar și prețul biletelor ce ne ofera acces la distracție. Festivalul ”Summer in the City” ii adce pe genialul Robbie Williams, dar și pe Sam Smith in Piața Constituției, pe 2 și 4 iunie. 499 lei costa accesul la cele doua concerte. Pe 9 iulie, legendere rock-ului dintotdeauna, Deep Purple vor concerta la Romexpo SAGA Festival, cel mai mare festival electro al Bucureștiului, revine cu o noua ediție, intre 23-25 iunie, la Romaero. Wiz… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix este una dintre cele mai utilizate platforme de vizonare a filmelor și serialelor preferate din intreaga lume. Aceasta este utilizata de milioane de fani ai documentarelor, animatiilor și chiar a filmelor și serialelor care se gasesc pe aceasta platforma. Acum, utilizatorii au parte de vești…

- Cat va costa Mielul de Paști la Botoșani. Cu cat va fi mai mare prețul fața de anul trecut Crescatorii de oi din zona județului Botoșani, estimeaza ca un kilogram de carne de miel va costa in acest an cu aproximativ 15% mai mult decat anul trecut, prețul incercand sa țina ritmul cu inflația, scumpirile…

- Romania are cel mai mare pret cand vine vorba de laptele proaspat, un produs care se gaseste zilnic in cosul de cumparaturi, arata o analiza a Ziarului Financiar. Un litru de lapte proaspat, integral (echivalentul a 3,5% grasime in Romania), sub marca proprie a Carrefour costa 1,45 de euro in Romania,…

- In ultima perioada au existat tot mai multe scumpiri, iar carburantul nu a fost lasat deoparte. Prețul sau a crescut in aceasta dimineața cu 4 bani pe litru, conform liderului de piața, Petrom.

- Festivalul Neversea are loc intre 6 și 9 iulie, in Constanța. Alok, Don Diablo, Morten, Salvatore Gannaci și Timmy Trumpet sunt primii headlineri internaționali anunțați pentru cea de-a 5-a ediție Neversea.

- Bucureștenii platesc mai mult pe alimentele principale, fața de cat plateau in 2021, arata cele mai recente date. Daca in acum trei ani prețul era undeva la 80 de lei, acum a ajuns la 110 lei. La inceputul lunii ianuarie a acestui an, prețul unui astfel de coș a ajuns la 110 lei, arata calculele […]…

- O noua geanta a brand-ului de lux Louis Vuitton face inconjurul lumii. Aceasta are prețul unei mașini in Romania, astfel ca prețul acestei genți nu este pentru orice buzunar. Iata cat costa noua geanta cu gauri a brand-ului Louis Vuitton!

- A aparut faina de greieri si pe rafturile din Romania. Uniunea Europeana a aprobat folosirea ei pentru producerea painii, a biscuiților sau a ciocolatei. Desi suna mai ciudat „faina de la insecte”, specialiștii sustin ca produsele sunt sigure și ca au un conținut foarte mare de proteine. 100 de lei…