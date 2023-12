Stiri pe aceeasi tema

- Cinema Timiș iși imbogațește oferta pentru spectatori. In sala de 500 de locuri renovata și redeschisa in inima orașului in aceasta toamna, spectatorilor pasionați de film, dar și de muzica, li se propun doua evenimente inedite de final de an.

- Filmul concertului White Christmas, cu Andre Rieu, respectiv Renaissance: a Film by Beyonce, vor fi vedetele programului Cinema Timiș in zilele urmatoare. Cele doua evenimente au loc sambata și joia viitoare. Cinema Timiș le propune spectatorilor pasionați de film, dar și de muzica, doua evenimente…

- "Renaissance", un film-concert scris, regizat si produs de Beyonce, a ajuns in fruntea box office-ului nord-american cu incasari de 21 de milioane de dolari in weekendul de debut, potrivit Variety, informeaza News.ro.Se numara printre cele mai bune debuturi pentru un film-concert, alaturandu-se "The…

- Beyonce, cu parul blond și pielea alba pe covorul roșu Producția „Renaissance: A film by Beyonce” a fost lansata oficial. Beyonce a fost in centrul atenției la premiera, diva afișand pe red carpet un look spectaculos și, totodata, inedit. Queen Bey și-a pus in valoare formele purtand o rochie argintie…

- Politia rutiera damboviteana a desfasurat saptamana trecuta o acțiune pentru cresterea sigurantei elevilor, prin reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere in care ar putea fi implicate autovehiculele special destinate transportului de elevi, precum si verificarea respectarii destinatiei…

- Beyonce lanseaza parfum. Cum il poți comanda La fel ca multe alte vedete de top, Beyonce patrunde in industria de beauty. Mai exact, celebra artista iși lanseaza propriul parfum la finele acestui an. Conform unui clip video postat pe Instagram, aroma se va numi Ce Noir. Pe website-ul oficial al divei…

- “Situatia e mult mai complexa. Vorbim despre o responsabilizare a conducerii CNAIR la nivel national, cat si a lui Sorin Grindeanu. Decizia desemnarii DRDP ca supervizor ii apartine exclusiv directorului CNAIR, Cristian Pistol, ordinul fiind emis in data de 2 februarie. Seful DRDP Iasi s-a autopus sef…

- Apple Watch Series 9, lansat marți de catre Apple, are abilitatea de a fi operat cu o singura mana, fara a atinge gadgetul, scrie Business Insider. Utilizatorii pot astfel sa raspunda apelurilor prin doua atingeri de degete ale mainii pe care este purtat ceasul.Noua facilitate se numește „Double Tap”,…