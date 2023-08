Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta eram prin Piața Teatrului, imi așteptam prietenii, care ca de fiecare data intarziau și am vazut ca se aduna multa lume. Iar din cauza plictiselii și a lipsei de ocupație am fost curios ce se intampla acolo, de ce se aduna lumea. In prima faza eram parca picat de pe alta planeta, a…

- Trupa 3 Sud Est va susține marți, 31 octombrie, un concert in Targu Mureș, la Palatul Culturii. Incepand cu ora 20.00 puteți urmari trupa in concert, cantand cele mai iubite piese scrise de-a lungul carierei lor de peste 25 de ani. Prețul unui bilet, in regim early bird, este de 136,68 de lei la categoria…

- Toata lumea vaneaza cele mai bune prețuri pentru orice, cum zice romanul "ieftin și bun", așa ca pentru a ajuta persoanele doritoare sa gaseasca cele mai bune prețuri am fost la Piața "Cuza Voda" din Targu Mureș pentru a prezenta mercurialul de acolo. Legume: Roșii: de la 3 lei pana la 10 lei pe kilogram;…

- In data de 20 iulie, ora 19, Teatrul de Comedie din București va ajunge la Teatrul Național din Targu Mureș cu spectacolul Desculți in parc, o comedie scrisa de Neil Simion. Spectacolul, regizat de Mihai Bendeac, este povestea de dragoste a unui cuplu de tineri casatoriți care invața sa-și traiasca…

- Mureșeanul Raducu Blaga se va prezenta maine, 21 iunie, pentru a incepe pregatirea centralizata in vederea Campionatului European U18 de baschet. Potrivit informațiilor precizate pe pagina oficiala a Clubului Sportiv Municipal din Targu Mureș (CSM), competiția se va desfașura in perioada 21-31 iulie…

- Polițiștii din Mureș au fost sesizați miercuri seara, 7 iunie, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 43 de ani, din Targu Mureș, se afla spanzurata de mobilier, la locuința acesteia. "La fața locului, s-a deplasat un echipaj SMURD, care a reușit sa o stabilizeze,…

- Conferința intitulata Cultura Vieții s-a desfașurat in ziua de marți, 23 mai, cu Sala Mica a Palatului Culturii din Targu Mureș plina ochi. Cu incredere și dorința de a afla mai mult și de a face mai bine, multa lume a preferat sa stea și in picioare, numai sa fie alaturi de dr. Iulia Maria … Post-ul…

- Etapa județeana a Concursului Național "Educație rutiera – Educație pentru viața" va avea loc joi, 25 mai, de la ora 10.30, la baza sportiva a Complexului Maurer Residence de pe strada Ion Heliade Radulescu nr. 4 din Targu Mureș. "Pana in data de 18 mai 2023, ora 12.00, va rugam sa ne transmiteți, pe…