Concert Tribut Queen – My Queen cu Dan Helciug la Hard Rock Cafe pe 10 Ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru agricultura a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un amendament la legea privind statutul personalului silvic prin care le da dreptul padurarilor de a purta arme letale. Decizia vine în contextul în care, saptamâna trecuta, un padurar din Maramureș a fost ucis de hotii…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul ședinței din 21 octombrie 2019. Guvernul a decis sa acorde cetațenia romana pentru 3 sportivi din 3 țari diferite: Tonga, Moldova și Rusia.I. HOTARARI 1. HOTARARE pentru aprobarea…

- The Trust Word continua proiectul „Iubește Romania!”, un proiect de promovare a frumuseților naturale și arhitecturale ale Romaniei, pentru care vom filma de sus, cu drona, cele mai frumoase locuri din țara.Astazi mergem la marețele manastiri de la Curtea de Argeș și de la Neamț: Manastirea…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri ca s-a inteles cu reprezentantii USR sa sustina impreuna mai multe proiecte, printre care "Fara penali in functii publice" si revizuirea Constitutiei. "Discutiile s-au referit la cateva subiecte pe care pana acum si noi le-am sustinut, ma refer la…

- "Urmarim de fiecare data cu interes lansarea programelor de finantare si incercam prin intermediul comisiei de proiecte de la nivelul scolii, sa accesam cat mai multe fonduri care sa vina in sprijinul elevilor nostri si sa realizam activitati folositoare care sa contribuie la dezvoltarea deprinderilor…

- Memoriile Cetații, realizat de Asociația Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii, aduce in perioada 14-20 octombrie peste 20 de artiști care vor interveni in spațiul public, pentru a realiza picturi murale sau mozaicuri, in memoria evenimentelor din timpul Revoluției din 1989. In același…

- Camera Deputaților a adoptat un proiectul de lege conform caruia coșul lunar pentru un trai minim decent reprezinta principalul element de fundamentare a salariului minim pe economie și a politicilor salariale. Conform unui studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert, Syndex Romania și Institutul pentru…

- Primaria Sfantu Gheorghe a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe 2020. Proiectul stabilește impozitele si taxele locale pe anul 2020 și prevede, printre altele, ca impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de…