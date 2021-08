Stiri pe aceeasi tema

- KISS, una dintre cele mai cunoscute trupe glam-rock din lume, a anuntat joi ca a decis sa isi anuleze concertul pe care il avea programat joi seara dupa ce solistul sau, Paul Stanley, a fost testat pozitiv cu COVID-19, informeaza DPA. Formatia americana a precizat intr-un mesaj publicat…

- Sajid Javid, ministrul britanic al Sanatatii, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu SARS-CoV-2 intr-un filmuleț postat pe pagina sa de Twitter. Acesta prezinta simptome ușoare. „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele…

- Xavi Hernandez, fostul capital al lui FC Barcelona, a fost desemnat cel mai bun antrenor al sezonului în Qatar. El a cucerit titlul cu formația Al Sadd. Trofeul rezervat celui mai bun jucator al sezonului a revenit tot unui spaniol, Santi Cazorla, elevul lui Xavi la Al Sadd. Fostul atacant…

- Cantaretul spaniol Enrique Iglesias revine pe scena muzicala alaturi de o noua piesa cu accente estivale, potrivit Etonline.com. Vedeta, in varsta de 46 de ani, a lansat melodia “Me Pase”, in colaborare cu Farruko, precum si videoclipul care o insoteste. In regia lui Alejandro Perez, videoclipul a…

- La o zi dupa ce tabloidul britanic The Sun a publicat fotografii de pe o camera de supraveghere cu ministrul Sanatații, Matt Hancock, sarutand o colega și „incalcand regulile distanțarii sociale”, demnitarul a demisionat, pe fondul presiunii crescande a colegilor din cadrul partidului conservator, relateaza…

- Copiii incepand cu varsta de 12 ani din Uniunea Europeana vor putea fi vaccinati cu produsul anti-COVID-19 de la BioNTech/Pfizer, in urma acceptului dat luni de Comisia Europeana, transmite DPA. ‘Statele membre pot acum sa aleaga sa-si extinda campaniile de vaccinare pentru a-i include si pe tineri.…

- Ducesa de Cambridge a primit prima doza de vaccin impotriva COVID-19, la scurt timp dupa sotul sau, printul William al Marii Britanii, care a fost inoculat de asemenea in aceasta luna, informeaza sambata DPA / PA-Media. O fotografie realizata vineri, care o prezinta pe Kate in timp ce i se administreaza…