- Saptamana trecuta au avut loc doua spargeri de apartamente pe strada Ioan Slavici din Baia Mare. Spargerile au avut loc in timpul zilei, fara spargerea ușii de intrare in apartament, printr-un procedeu sofisticat și anume amprentarea chimica a butucului de yala. Locatarii blocurilor din zona sunt acum…

- Sunt benzinarii in municipiul Baia Mare unde, daca vrei sa alimentezi cu motorina standard, spre exemplu, nu ai cum pentru ca este „Indisponibila momentan”. Chiar daca nu mai sunt cozile de aseara la benzinarii, și azi au fost destui șoferi care au alimentat la stații, speriați ca prețul carburanților…

- Paraul Craica din Baia Mare este plin de gunoaie. Așa a fost și anul trecut și acum doi ani, și, evident, la fel e și acum. Nimanui nu-i pasa suficient de mult incat sa adune acele gunoaie. Poate ;i pentru c[ nu sunt la vedere, fiind ascunse și atunci nu strica imaginea orașului. Amenzi nu au fost date,…

- Consiliul Județean Maramureș prin Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” a organizat filmari pentru evenimentul cultural – tradițional dedicat ”Dragobetelui”. Spectacolul va fi transmis in cadrul emisiunii ”Calator cu dorul”, pe postul național de televiziune ETNO TV, in data de 27 februarie 2022,…

- Dupa luni bune de discuții și fel de fel de amendamente, in ședința de ieri, 17 februarie, consilierii locali au decis ca a sosit momentul sa spuna STOP construcției de blocuri pe strazile cu case. Conform proiectului adoptat de aleși, locuințele colective mici sunt definite ca fiind locuințele cu regim…

- Jandarmii din serviciul de paza și protecție au acordat primul ajutor unui barbat caruia i s-a facut rau si a cazut inconștient. S-a intamplat ieri, in jurul orei 12:45, in incinta Palatului de Justiție din municipiul Baia Mare. ”Jandarmii nu au stat pe ganduri și au solicitat sprijin apeland numarul…

- Se apropie Ziua Indragostiților, cand toata lumea iși declara iubirea. Dar iubire fara mancare nu se poate. Tocmai de aceea de Valentine’s Day va puteți rasfața la o seara culinara de excepție (3 feluri de mancare + 1 dulce) insoțit de un pahar de vin la alegere. Intreg meniul la doar 140 de lei. Locația…

- Am avut doua nopți cu ger in Maramureș. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapuș și Borșa, unde am avut -18 grade C, respectiv -17 grade C. Au fost -15 grade la Sighetu Marmației și Cavnic, -14 grade in Baia Mare și la Ocna Șugatag. Stratul de zapada masura pana la 45 cm la stația meteo Iezer,…