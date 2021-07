Concert de pian într-un format în premieră absolută Profesorul de muzica petroșanean, Aurelian Epuraș, ii invita pe toți iubitorii de muzica la un concert inedit. Pianul de sub stele se numește evenimentul care va avea loc, la inceputul lunii august, la Lacul Șureanu. Organizatorii evenimentului le promit participanților o noapte magica. „Imaginați-va insa cum poate sa fie un concert de pian intr-un loc dumnezeiesc, pe malul lacului Șureanu din munții cu același nume, sub cerul plin de stele și oferiți-va bucuria de a lua parte la un astfel de eveniment artistic unic pe care vi-l ofera cu generozitate organizatorii. (…) Pianul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

