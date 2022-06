Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 8 iunie, ora 18.00, la Centrul de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6) va avea loc un Recital de flaut și pian susținut de flautista KOZMA Noemi și pianista ȘELARU LASZLO Berta-Bianca, studente la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Muzica. Profesori…

- Niculina Stoican este una dintre cele mai indragite și cunoscute interprete de muzica populara. Aceasta are o legatura extrem de puternica cu mama ei, Angelica Stoican, și se ințeleg de minune. Cu toate acestea, Angelica Stoican nu și-a susținut fata niciodata in cariera de muzica dintr-un motiv bine…

- In perioada 1 – 2 iunie, jandarmii vranceni, alaturi de polițiști vor asigura masurile de ordine și siguranța publica, cu ocazia desfașurarii manifestarilor din spațiul public, dupa cum urmeaza: – Miercuri, 1 iunie, in Piața Unirii din Municipiul Focșani, la Flasfmob-ul Olimpic, expoziția de tehnica…

- Formația JazzyBIT va susține un concert de lansare a celui de-al treilea album discografic, „Drive”, evenimentul urmand sa se desfașoare joi 26 mai, de la ora 20, la Cinema Victoria, recent reinaugurat. Conceptul grafic și coperta albumului au fost create de Ovidiu Hrin, iar albumul a fost compus pe…

- Astrologii vin cu noi detalii pentru zodii. Care sunt cei cinci nativi care vor avea noroc la bani și in cariera? Perioada in care se vor bucura vine chiar la finalul primaverii. Unele semne vor avea parte de momente infloritoare, iar dupa ani de munca se va vedea in sfarșit sacrificiul facut. Specialiștii…

- Rafael Nadal nu știe cand va putea reveni in circuitul mondial de tenis, el anunțandu-și marți retragerea de la turneul ATP de la Barcelona, din aceasta luna, deoarece nu a reușit inca sa se recupereze, dupa o accidentare la coaste, conform unei declarații remise de echipa sa pentru Reuters, informeaza…

- Cariera lui Will Smith are de suferit, dupa scandalul pe care actorul l-a provocat la premiile Oscar. Productia celui de-al patrulea film din seria „Bad Boys” a fost oprita. Si alte studiouri care aveau proiecte cu Will Smith au luat decizii similare. Pare ca vor sa vada cat de grav e afectata reputatia…

- Familia actorului american Bruce Willis a anuntat miercuri ca starul hollywoodian, in varsta de 67 de ani, a decis sa renunte la profesia de actor dupa ce a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare de limbaj cauzata de leziuni la nivelul creierului, care afecteaza capacitatea unei persoane de a comunica,…