Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, in cadrul Zilelor Cetații Targoviște, melomanii s-au putut delecta cu muzica simfonica. In Parcul Chindia, zona ruine, a avut loc un Concert de muzica Simfonica, susținut de Filarmonica Naționala ”Serghei Lunchevici” din Chișinau . Publicul numerous a aplaudat la scena deschisa prestația…

- Sala cu Orga celebreaza cei 40 de ani de la inaugurare cu un concert festiv, care va avea loc in data de 19 septembrie, ora 18:30. Evenimentul va da tonul stagiunii concertistice 2018-2019 de la Sala cu Orga, care se va desfașura sub semnul acestei aniversari, dar și a celor 30 de ani de la fondarea…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o discuție telefonica cu premierul Georgiei, Mamuka Bakhtadze. Seful Cabinetului de Ministri de la Chisinau l-a felicitat pe Mamuka Bakhtadze cu ocazia numirii sale in funcția de prim-ministru și a reafirmat disponibilitatea de a lucra in

- Cu 12 ani in urma a emigrat cu familia in Italia, iar acum a revenit pentru a susține primul sau concert in Moldova. Este istoria lui Ion Dodon, un tanar originar din Chișinau care a ajuns sa fie cunoscut in toata Europa datorita vocii sale unice.

- Primaria Cluj-Napoca a fost obligata de instanța de judecata sa faca publice contractele încheoate cu artiștii pentru concetele de 1 Decembrie 2017 și Revelion 2017, iar cea mai mare suma a primit-o chiar Andra.Celebra cântareata originara din Cluj, a primit 47.000 de lei…

- Din 30 iulie și pâna pe 25 august, cinci centre multifuncționale ale Agenției Servicii Publice își extind programul de activitate. Este vorba despre centrele din Caușeni, Comrat, Ialoveni, Sângerei și Balți, care vor presta servicii și în zile de luni. Astfel, noul program…

- Corul National de Camera "Madrigal-Marin Constantin", dirijat de Anna Ungureanu, a sustinut duminica seara un cohttp://www.facebook.com/EuropeanMusicOpen/ncert extraordinar la Oradea, in incheierea Festivalului European Music Open, ce a avut loc in perioada 19 - 24 iunie. Selectia de cantece corale…

- Cel mai prolific dirijor si compozitor roman actual, Vladimir Cosma impreuna cu orchestra și corul Filarmonicii de Stat Transilvania Cluj Napoca, 170 de muzicieni, au oferit un regal muical de excepție la Sarbatoarea Muzicii de la Alba Iulia. Inainte de inceperea spectacolului, primarul Mirea Hava i-a…