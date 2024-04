Primăria Seini: aniversare de excepție, 50 de ani de la inaugurarea Casei de Cultură din orașul Seini Orașul Seini se pregatește sarbatoreasca un moment deosebit in acest an – aniversarea a 50 de ani de la inaugurarea Casei de Cultura. Cu aceasta ocazie speciala, comunitatea este invitata sa se alature unei saptamani culturale și artistice pline de evenimente remarcabile. „Sarbatoarea nu se limiteaza doar la rememorarea istoriei și tradițiilor locale, ci și la celebrarea unui viitor bogat in cultura și arta, care continua sa fie construit. Aceasta aniversare este o oportunitate de a evidenția și de a impartași bogația diversitații culturale a orașului Seini. Cu un program variat și captivant,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

