- Micuțul tau este pregatit sa mearga la colindat și cauți cateva colinde scurte de Craciun? Noi iți vom prezenta cateva cantece de Craciun foarte frumoase și ușoare de invațat pentru cei mici, iar tu poți sa alegi ce vrei. Sunt foarte cunoscute iar copilului tau ii vor placea. Colinde scurte de Craciun.…

- Dupa o pauza de doi ani, Casa de Cultura a Municipiului Lugoj organizeaza, din nou, un Concert-spectacol de Craciun, oferit publicului lugojean cu prilejul Sarbatorii nașterii Mantuitorului Iisus Hristos și Zilei Lugojului. Anul acesta, in cadrul concertului prezentat de Corul ,,Ion Vidu”,…

- Elevii și profesorii Colegiului Național de Informatica „Spiru Haret" Suceava au inaugurat, in curtea liceului, Targul de Craciun pentru copii, o atracție spectaculoasa care și-a deschis porțile de Moș Nicolae.Peste 300 de ornamente specifice sarbatorilor de iarna au impodobit curtea ...

- Direcția Generala a Poliției Locale Timișoara impreuna cu Departamentul Cultural al Universitații de Științele Vieții ,,Regele Mihai I” din Timișoara organizeaza Concert Caritabil de Craciun. Concertul va avea loc la sediul Poliției Locale, strada Avram Imbroane nr.54, in data de 18 decembrie de la…

- In cadrul ediției a VII-a a Festivalului Internațional „Lugoj Clasic” (director artistic – mezzosoprana Aura Twarowska), la Catedrala Greco-Catolica ”Coborarea Sfantului Spirit” din Lugoj va avea loc vineri, 21 octombrie, de la ora 19, un spectacol de excepție: „Petite Messe Solennelle” („Mica…

- In fiecare an, in luna octombrie, o buna parte din oraș iși amintește ca locurile bune la Concertul de Craciun al Johann Strauss Ensemble din Viena se vand repede. In noiembrie mai gasești pe ici-pe colo cate un loc, iar la inceput de decembrie apare anunțul "Sold out!" Da, ne apropiem de momentul lansarii…

- In perioada 25-27 septembrie 2022, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopia Ramnicului il cinstește in chip deosebit pe Sfantul Ierarh Martir Antim Ivireanul, cel care, incepand cu anul 1999, a fost ales drept ocrotitorul spiritual al Municipiului Ramnicu-Valcea. Manifestarile…

- Cineva mi-a trimis textul de mai jos. Scrisori catre Dumnezeu. Ale unor copilași. Mi s-a parut haios, interesant, deosebit. Și am zis sa vi-l arat și voua. – “Draga Dumnezeule! Daca esti atent duminica in biserica, iti arat pantofii mei cei noi.” – “Dumnezeu! Vreau sa traiesc 900 de ani, ca tipul acela…