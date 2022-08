Concert DAVID GARRETT la BT Arena Cluj-Napoca și la Sala Palatului din București Celebrul violonist DAVID GARRETT revine pe scenele din Romania, la inceputul lunii septembrie, pentru doua reprezentații ale concertului fabulos „ALIVE”. Concertele fac parte din cadrul turneului mondial cu același nume și vor avea loc pe 1 septembrie, pentru prima data la BTArena din Cluj-Napoca și pe 3 septembrie la Sala Palatului din Capitala, de la ora 20:00. Toți cei prezenți se vor putea bucura timp de doua ore de un veritabil maraton muzical. Cu tehnica sa fenomenala, sunetele viorii patrund in inimile spectatorilor inca de la primele acorduri. Pornind de la interpretarile melodiilor celebre… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul musical „Mamma Mia!“, una dintre cele mai iubite productii de acest gen din lume, desemnat „Spectacolul anului 2018” in Romania, va fi reluat pe 28 decembrie, la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 19:00.

- Musicalul „Mamma Mia!“, una dintre cele mai apreciate productii de acest gen din lume, desemnat „spectacolul anului 2018” in Romania, va avea loc pe 28 decembrie 2022, la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 19.00, anunta organizatorii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Alt caz de variola maimuței, in Romania. Inca un barbat a fost diagnosticat cu variola maimuței, anunța, joi, Ministerul Sanatații. Este vorba de un pacient din Capitala. Potrivit MS, un nou caz de variola maimuței a fost diagnosticat la un barbat de 40 de ani din București. Starea lui de sanatate este…

- Trioul italian Il Volo revine in Romania pentru doua concerte care vor avea loc la Sala Palatului din Bucuresti, pe 16 iulie, si la BT Arena din Cluj-Napoca, pe 18 iulie, in cadrul turneului mondial "Il Volo Sings Morricone and More". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Carmen Tanase s-a mutat intr-un sat liniștit din Romania, deoarece a vrut sa scape de mizeria și agitația din Capitala. Iata cum arata locul unde traiește in prezent actrița, dar și cu cine locuiește acolo!

- Doi tineri morți dupa ce ar fi consumat droguri și 77 de fapte de natura penala sesizate, printre care și traficul și consumul de droguri. Este bilanțul negru al Festivalului Saga desfașurat in Capitala in weekend-ul ce tocmai s-a incheiat. Jandarmii bucuresteni au anunțat ca au aplicat 7 sanctiuni…

- Un dans spaniol minunat: flamenco! Un dansator de excepție: Eduardo Guerrero. Un spectacol la București: pe 26 mai, publicul a aplaudat in picioare evoluția lui Guerrero la Sala Palatului, alaturi de tanara dansatoare și coregrafa de excepție, Maria Moreno, doi chitariști de prima clasa și doi vocaliști…