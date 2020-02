Concert caritabil în memoria Doinei Cornea Celebrul violonist Alexandru Tomescu și ansamblul „Flauto Dolce” vor susține in 7 martie un concert caritabil in beneficiul fundației „Doina Cornea”. Evenimentul urmarește sa stranga fondurile necesare pentru inființarea fundației, care sa le aminteasca viitoarelor generații despre importanța și costul unor valori precum curajul de a spune adevarul și libertatea de conștiința. Concertul va avea loc la sala Auditorium Maximum, sambata 7 martie, de la ora 19:00. Prețul unui bilet este de 50 de lei, iar toți cei care vor accepta invitația vor primi o diploma in serie limitata, care le va atesta… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

