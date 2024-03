Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza in ritm susținut la construcția salii de sport din Campusul Universitații „Valahia” din Targoviște, lucrarile sunt destul de avansate.Investiția este realizata de catre administrația locala targovișteana, prin Compania Naționala de Investiții. Este o investiție complexa care include și…

- Asfaltarile la Motru se reiau de saptamana aceasta. Conform primarului Cosmin Morega, este asfaltarile au loc in Programul „Anghel Saligny”. S-a lucrat o luna de zile anul trecut, insa lucrarile au fost sistate ca urmare a vremii potrivnice. In week-end constructorul a readus utilajele pe strazile care…

- Elevii Colegiului Național „George Coșbuc” ar putea reveni in curand in sala de sport, ținuta „sub cheie” de mai bine de cinci ani. Sala urmeaza sa fie consolidata in urma unor lucrari de consolidare, pentru care Primaria platește 12 milioane de lei.

- Asociația crescatorilor de pasari și animale mici Luduș 2011 organizeaza duminica, 4 februarie, o expoziție de porumbei, pasari de curte și animale de blana. Expoziția va avea loc in Luduș, la Platoul din fața Salii de Sport, strada Pieței, intre orele 07:00-14:00. Tariful pentru expunere este de 10…

- Formația timișoreana JazzyBIT aniverseaza 12 ani de activitate printr-un concert in care vor colabora pentru prima data cu Vita (Implant pentru Refuz și Blazzaj), DJ K-lu și Johnny Kui (Dincolo de Ziduri). Concertul va avea loc vineri, 2 februarie, de la ora 20:00, in clubul timișorean Pixel. „Ne aducem…

- Primul concert in Timișoara din acest an susținut de formația Robin and the Backstabbers va fi un eveniment dedicat exclusiv elevilor și studenților. Concertul va avea loc in data de 12 ianuarie de la ora 17.30 la D’Arc, iar accesul in sala se va face pe baza carnetului. In aceeași zi, de la ora 20.30…

- ■ la inițiativa preotului capelan Albert Babiaș, a fost organizat un concert susținut de corul cadrelor medicale ■ suma de 10.588 lei adunata a fost direcționata spre ajutorarea unei fetițe care sufera de terapareza spastica ■ colectivul medical a fost colindat și de corul de la Liceul Teologic Ortodox…

- „Duminica, 17 decembrie 2023 incepand cu ora 12,30 va așteptam la Casa de cultura din Tauții Magheruș la concertul caritabil -Targul de Craciun. Concertul se afla la a VI-a ediție și este organizat de catre Asociația “Comunicați cu Noi” impreuna cu Primaria Tauții Magherauș. Pe scena vor urca artiști,…