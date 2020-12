Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 - 25 decembrie 2020, Fundatia Copii in Dificultate in parteneriat cu Band Music School desfasoara campania Colind de Craciun in scopul strangerii de fonduri necesare achizitionarii de paturi adaptate nevoilor celor 20 de copii cu afectiuni neurologice grave abandonati in spitale de familie.

- De Moș Nicolae, pe 6 decembrie, de la ora 17:00, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, impreuna cu mai mulți artiști de muzica populara consacrați, organizeaza un concert caritabil online, ce face parte din proiectul ,,Un Craciun pentru fiecare".Evenimentul va fi transmis live pe pagina de ...

- Asociația „Divers" este inițiatoarea unui program prin care ofera mese calde gratuite celor mai defavorizați prin intermediul programului "Orașul ajuta – Masa calda nevoiașilor" Orașul nostru se confrunta cu dificultați extraordinare. Pentru multe familii, masurile epidemiologice, incetarea temporara…

- Astfel, cei interesati pot achizitiona carti pentru intreaga familie din seria „Fiecare viata este un dar", fiind disponibile titluri precum „Bebe. O poveste din burtica", „Ioana. O poveste despre Sindromul Down", „Tudor. O poveste despre adoptie", „Copilaria. O poveste despre bucurie", „Leo. O poveste…

Investițiile in sistemul de sanatate public, la Campia Turzii, sunt constante, așa cum este normal de altfel intr-o societate in continua dezvoltare, cu atat mai mult cu cat ne aflam intr-un context...

Foștii consilieri locali care l-au schimbat din funcție pe Dorin Lojigan, pe vremea cand era viceprimarul municipiului Campia Turzii (mandatul 2012-2016), sunt buni de plata, conform unei decizii...

O avarie majora la rețeaua electrica a afectat o parte a zonei centrale a Campiei Turzii și ieșirea spre Turda, duminica dimineața, in jurul orei 4.00.

Protectie sociala – Nu exista slabi sau puternici, exista comunitatea care ajuta si evolueaza impreuna.