- Violonistul olandez Andre Rieu este celebru la nivel mondial, iar publicul din Romania il adora. Daca nu știați, emoționanta poveste de dragoste a lui Andre Rieu, constituie numai unul dintre elementele de sare și piper ale vieții sale. Pe langa faptul ca este un artist desavarșit, Andre Rieu este…

- Andre Rieu, celebrul violonist și compozitor care a facut muzica clasica accesibila milioanelor de oameni din intreaga lume și a transformat valsul intr-o senzație internaționala, revine la Cluj in cadrul turneului mondial al anului 2023, pentru a le oferi admiratorilor o noua experiența muzicala de…

- Celebrul violonist Andre Rieu revine cu un nou concert in Romania. Artistul va concerta pe data de 3 martie 2023, la BT Arena din Cluj-Napoca, alaturi de cea mai mare orchestra privata din lume – Johann Strauss Orchestra. „Salut, prietenii mei din Romania! Abia aștept sa ma intorc in Cluj in luna martie,…

- Alaturi de orchestra sa, maestrul Andre Rieu va urca pe scena BT-Arena din Cluj-Napoca, pe 3 martie 2023, iar concertul grandios va fi cu siguranța unul dintre cele mai importante evenimente concertistice ale anului 2023 din Romania. Biletele vor fi puse in vanzare marți, 1 noiembrie 2022, incepand…

- Concertul in premiera al lui HAVASI, care va avea loc sambata, 26 noiembrie 2022, in BT Arena, a atras un interes uriaș, astfel ca organizatorii au fost nevoiți sa mai anunțe inca un concert in aceeași zi. Astfel ca, pe langa concertul inițial programat la ora 19.30, va mai fi unul de la ora 14.30.…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Cluj fac un apel la cetațenii care pot dona sange. Potrivit reprezentanților centrului, este nevoie urgenta de sange, in special de grupele 01-; 01+; B3- și B3+. „Va așteptam la Centrul de Transfuzie Sanguina din Cluj-Napoca, pe Strada Nicolae Balcescu, nr. 18, de luni…

- Protecția Consumatorului Cluj a retras de urgența din magazinele Auchan din Cluj-Napoca produsul „urechi de porc crocante” pentru ca era stricat, iar in urma controlului, inspectorii au aplicat amenzi de 60.000 de lei. In urma sesizarilor consumatorilor referitoare la produsul „urechi de porc crocante”,…

- Targul de Cariere continua sa susțina piața muncii și revine cu un nou sezon de evenimente și numeroase oportunitați profesionale. Primul eveniment al ediției de toamna va avea loc la Cluj-Napoca, in 5 și 6 octombrie, intre 11:00 și 18:00, la BT Arena (Sala Polivalenta). 60 de companii din diverse domenii…