Concert Alternosfera cu orchestra: “Theatroll” la Sala Palatului pe 28 ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost anunțați primii artiști care vor urca pe scena SAGA Festival, cel mai mare festival de muzica din București, in anul 2024. Armin van Buuren, DJ-ul și producatorul olandez, se afla in fruntea listei.

- Extraordinarul ansamblu, Johann Strauss Ensemble a inceput in forța turneul prin Romania și promite un eveniment muzical memorabil, care se va incheia pe data de 22 decembrie la Sala Palatului din București. Cu o tradiție de peste 17 ani, evenimentul susținut de muzicienii desavarșiți sub bagheta maestrului…

- Andreea Marin este tare mandra de fiica ei, Violeta, care recent și-a acompaniat tatal, la pian, in cadrul tradiționalelor concerte de Craciun ale lui Ștefan Banica Jr. de la Sala Palatului. Momentul magic tata-fiica a fost savurat din plin de numerosul public, fiind rasplatit cu ropote de aplauze.…

- Teatrul Colibri Craiova și Teatrul ACT București se reunesc și in aceasta luna și-l prezinta pe Marcel Iureș in „Rosto“. In cadrul Stagiunii Colibri. ACTul 8 actorii ne propun (re)intalnirea cu lumea lui Caragiale intr-o montare de Alexandru Dabija. Joi, 14 decembrie, la ora 19:00 publicul se poate…

- Trupa de new jazz din Franța, NOUT va avea premiera romaneasca cu doua concerte. Primul va avea loc marți, la Sala Elvira Popescu din cadrul Institutului Francez din București, iar al doilea, miercuri, la Sala Studio a Academiei Naționale de Muzica "Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

- Pe 22 decembrie, scena Salii Palatului din București devine locul in care sunetul muzicii clasice se intalnește cu magia sarbatorilor de iarna. Cu o tradiție de peste 17 ani, cel mai așteptat concert de Craciun, susținut de muzicienii desavarșiți ai orchestrei JOHANN STRAUSS ENSEMBLE sub bagheta maestrului…

- Dupa aproape 35 de ani, diva muzicii rock, Dida Dragan, in varsta de 77 de ani, acum, a revenit pe scena Salii Palatului din București. Artista a fost foarte bine primita de public, care a aplaudat-o minute in șir de public. Cel care a convins-o pe Dida Dragan sa urce pe scena a fost Adrian Enache.…

- O premiera, un concert inedit, un aradean care face istorie la Sala Radio. Dirijorul și violoncelistul portughez Bruno Borralhinho va dirija un concert cu un... The post Rapsodia orientala a aradeanului Radu Sinaci, in premiera pe scena Salii Radio din Bucuresti appeared first on Special Arad · ultimele…