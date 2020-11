Concedii "false" pentru 632 de angajati ai E-ON, Romgaz, Transgaz si Romsilva. Cum a gandit seful unei agentii de turism operatiunea total fictiva

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de ducați din aur, de 24 K, confiscați in Vama Cenad, sunt revendicați in instanța de soția unui țigan mort, dar al carui nume a fost invocat de catre adevarații proprietari ai monedelor atunci cand au fost cercetați penal de catre procurori pentru ca i-au introdus ilegal in țara. Ca sa scape de…

- La data de 28 octombrie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au reținut pe un barbat de 35 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, care este cercetat pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, fapta prevazuta și pedepsita de art. 371 din Codul…

- Tribunalul Maramures a admis, in luna septembrie a.c., doua acorduri de recunoastere a vinovatiei incheiate de Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures cu doi inculpati, ambii agenti de politie in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures - Serviciul Rutier. In acest sens, unul dintre…

- Ca urmare a activitatilor de urmarire penala efectuate de ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv,…

- „Avand un comportament neatent, la abordarea circulatiei pe un sector de drum la intrarea intr-o curba periculoasa la dreapta, cu posibile preocupari de natura a-i distrage atentia- astfel, nu se explica motivele pentru care nu a pastrat trasa sa normala de mers spre Pitesti- pentru moment conducatorul…

- Ieri, 26 august 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia i-au prezentat pe cei 3 barbați reținuți in 25 august, pentru savarșirea a 5 fapte de furt și tentative de furt, in fața magistraților din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia. Ulterior,…