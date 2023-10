Stellantis a declarat ca are acum 1.340 de angajati disponibilizati temporar, in trei state, din cauza grevei care dureaza de patru saptamani, dupa ce a anuntat vineri concedierea a 700 de angajati la doua fabrici din Indiana. Ford a spus ca concediaza temporar alti 550 de angajati, dupa greva UAW la uzina de camioane din Kentucky si la uzina de asamblare din Chicago. Ford a declarat ca, incepand de luni, va concedia aproximativ 300 de angajati la o fabrica de transmisii din Ohio si aproximativ 250 la patru fabrici din Michigan, impreuna cu 12 din Chicago. In total, Ford a concediat 2.480 de angajati…