Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Prahova a aprobat, vineri 13 noiembrie, reducerea cu 101 posturi a aparatului propriu al administratiei publice judetene. Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, CJ Prahova va avea, in aparatul propriu, un numar de 146 de posturi, fata de 247 cate sunt in prezent.

- Anul acesta, de Black Friday, Iulius Mall Suceava ți-a pregatit o surpriza. Trei saptamani consecutive ai reduceri in magazinele tale preferate, timp suficient sa descoperi toata gama de oferte și sa cumperi cadouri celor dragi. Consulta catalogul online și pregatește-te din timp pentru Craciun! Te-ai…

- BLACK FRIDAY 2020. eMAG estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020 clienții vor face comenzi totale in valoare de 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decat anul trecut. "Anul acesta oamenii vor sa investeasca mai mult in confort și tehnologie, in contextul generat de…

- Black Friday a devenit in ultimii ani un adevarat fenomen de retail, insa chiar și companiile pot profita de acest moment special din an pentru achiziții in sistem B2B la prețuri speciale. Mai mult decat atat, Black Friday poate fi o ocazie foarte buna de aprovizionare chiar pentru retaileri, care pot…

- Un numar de 450 de salariați dintre cei 500 ai societații Ductil Steel din Buzau vor fi concediați, din 12 noiembrie. Este vorba despre o disponibilizare colectiva, despre care nu are legatura cu starea de alerta sanitara in care ne aflam, ci cu situația financiara precara a firmei buzoiene. Problemele…

- Exploreaza ineditul cu cele mai performante modele de biciclete electrice, care pot deveni companionul tau in drum spre birou sau in timpul liber. Cu acumulatori performanti, un design ultra-modern, garantii extinse, dar si un pret super avantajos, ai toate motivele sa cumperi unul dintre cele 3 modele…

- Gigantul german Continental, prezent și in Romania cu șapte fabrici, a anuntat un plan masiv de restructurare, afectand pana la 30.000 de locuri de munca la nivel global. Nemtii de la Continental planuiesc sa desfiinteze sau sa transfere circa 30.000 de locuri de munca din intreaga lume pentru a-si…

- Se anunta concedieri masive la TAROM. 400 de angajati ai companiei dispar din schema de personal in perioda urmatoare. Conducerea companiei a anuntat deja ca va incepe procedura de disponibilizare, insa va oferi salarii compensatorii. Aceasta este doar prima etapa, pentru ca, pana la finalul anului,…