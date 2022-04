Conan Gray a lansat single-ul Memories Conan Gray a lansat single-ul “Memories”. Acesta a anunțat și sosirea celui de-al doilea album, “Superache”. Inca o data, el prezinta un imn personal inradacinat in sentimente crude. Vocea lui se combina perfect cu pianul in timp ce el implora: „ Please don’t ruin this for me. Please don’t make this harder than it already is. I’m trying to get over this.” In prezent, strabatand America cu „The Conan Gray World Tour 2022″, el a lasat fanilor sugestii in fiecare seara despre viitorul proiect. In acest weekend, turneul va face o oprire istorica pentru performanța sa de debut la Coachella 2022. GQ… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

