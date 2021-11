CONAF: „Antreprenorii nu-și mai permit să suporte costul unui nou lockdown!” Pandemia de COVID-19 a afectat serios economia Romaniei, de aceea, companiile susțin ca nu vor mai rezista la inca un lockdown. Primul lockdown, instituit in primavara anului 2020 de autoritați, s-a soldat cu un impact puternic nu doar asupra vieții sociale, dar și asupra activitații antreprenoriale. Suntem cu toții de acord ca distanțarea fizica este necesara și imperativa pentru sanatatea intregii comunitați. In egala masura, trebuie sa recunoaștem și faptul ca aceasta masura are un efect secundar in mediul de business, devastator pe alocuri, manifestat asupra multor afaceri care se bazau pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

