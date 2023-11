Conacul Olarilor, magnet pentru turiști după ce a apărut în documentarul lui Charlie Ottley Conacul Olarilor, din Baia de Fier, Gorj, vedeta in documentarul „Flavours of Romania”, realizat de britanicul Charlie Ottley, este un adevarat magnet pentru turiști. De la apariția in documentarul amintit, turiști din toata țara au inceput sa ii calce pragul, deși difuzarea a inceput la finalul lunii septembrie. Cetațeni din toata țara, dar și turiști din strainatate vin sa se cazeze in conacul pe care l-au vazut in episodul dedicat zonei Olteniei și județului Gorj. Unitatea de de cazare este intrata de curand in circuitul turistic și se axeaza pe promovarea tradițiilor locale și a artei culinare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

