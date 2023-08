Stiri pe aceeasi tema

- Conacul Angelescu din comuna Rafov, construit in perioada interbelica, apartinea unei familii boieresti inrudita cu neamul Cantacuzinilor care la inceputul acestui secol stapaneau un domeniu insemnat. Acum, conacul este vanzare la 299.000 de euro, potrivit Romania Sotheby's International Realty.Arhitectura…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 18,21%, in primele sase luni din 2023, pana la 19.442, fata de 16.447 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Laboratorul de Cercetare in domeniul Realitatii Virtuale si Augmentate CeRVA , din cadrul Facultatii de Matematica si Informatica FMI , in colaborare cu Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti si Centrul European de Cercetare…

- In baza cererii nr. 280514 din data de 30.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului Judy Music SRL. Societatea are sediul in Bucuresti, sectorul 4, pe strada Uioara nr. 3. Asociatul este din Navodari, judetul Constanta.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, miercuri, ca sute de hectare de spatiu verde din Bucuresti pot sa dispara daca Parlamentul modifica Legea spatiilor verzi asa cum s-a propus in comisiile de specialitate.

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 24,57%, in primele patru luni din 2023, pana la 13.300, fata de 10.677 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 2.801…

- Garden Shop Services SA fosta Pomacost , va furniza primariei rasaduri de flori.Primaria Constanta achizitioneaza de la SC Garden Shop Services SA fosta Pomacost , prin cumparare directa, rasaduri de flori. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde se precizeaza…

- Claudia Patrașcanu s-a mutat in noua vila din Constanța și este mandra de realizarea sa. Fosta soție a lui Gabi Badalau a aratat tuturor cum arata casa pe care și-a achiziționat-o recent.Pana acum, Claudia Patrașcanu locuia in Constanța impreuna cu mama ei, insa acum a ales sa se mute doar cu cei doi…