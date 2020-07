Conace la pret de vila. Resedinte istorice, scoase la vanzare Conacele "Radu Iliescu" si "Dalles" din judetele Giurgiu, respectiv Dambovita, resedinte istorice restaurate, au fost scoase la vanzare de Artmark Historical Estate la preturi de peste 280.000 de euro, scrie news.ro.



Conacul "Radu Iliescu", aflat la Vadu-Lat, in judetul Giurgiu, la doar 51 km de Bucuresti, a fost construit in 1900. Este clasat monument istoric si de arhitectura de importanta locala si este scos la vanzare pentru 350.000 de euro. Resedinta este amplasata pe un teren de 3.834 mp si are o livada cu pomi fructiferi.



De asemenea, sunt cateva constructii anexe:

Sursa articol si foto: business24.ro

