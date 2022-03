Stiri pe aceeasi tema

Razboiul din Ucraina distruge suflete și vieți nevinovate. In fiecare zi, sute de oameni vin la noi in țara, cautand un loc liniștit, in care sa nu se mai auda explozii.

Ludmila este o refugiata dintr-un sat de langa Cernauti, dintr-un sat romanesc, care a fugit din calea razboiului cu doi copii, fiind insarcinata cu Evelina, care urmeaza sa se nasca la Sibiu. Sansa lor a fost familia preotului din satul Vestem, Bogdan Constantin Taifas.

Muzeul National de Arta al Romaniei ofera acces gratuir refugiatilor la sediul central si muzeele satelit, respectiv Muzeul Colectiilor de Arta, Muzeul K. H. Zambaccian si Muzeul Theodor Pallady, de miercuri pana duminica in intervalul orar 10.00 - 18.00, relateaza News.ro.

Trei tinere refugiate din Ucraina, care au ramas cu masina in pana pe autostrada A1 Deva-Lugoj, au fost ajutate de mai multi oameni din Deva sa-si continue drumul spre Ungaria, locul unde si-au propus sa ajunga fugind din calea razboiului.

Compania Nationala Posta Romana anunta ca organizeaza in propria retea centre de colectare a ajutoarelor destinate celor afectati de criza din Ucraina, dupa care le va transporta catre cele patru puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, de unde vor fi preluate si distribuite de Posta Ucraineana.

Primaria municipiului Braila pune la dispozitie refugiatilor din Ucraina doua call center-uri care sa vina in ajutorul acestora, la numarul de telefon 0786.763.987 acestia putand suna pentru a-si gasi un loc de cazare in municipiu, iar la numarul 0787.576.637 pentru a le fi asigurata o masa calda,

OK Medical asigura set de analize și testare COVID-19 (RT-PCR și antigen) GRATUIT tuturor persoanelor care prezinta un act de identitate emis in Ucraina.

Parohia Timișoara Fabric Vest din Arhiepiscopia Timisoarei va fi gazda unor cursuri de inițiere in limba greaca veche.