Comunitatea internationala se afla marti in asteptarea deciziei presedintelui american Donald Trump referitoare la retragerea sau nu a SUA din acordul nuclear ce prevede o ridicare treptata si conditionata a sanctiunilor internationale impuse Iranului, in schimbul garantiei ca acesta nu se va dota cu arma atomica, noteaza AFP. Acordul a fost incheiat la 14 iulie 2015, la Viena, dupa 12 ani de criza si 21 de luni de negocieri aprinse, intre Iran si cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU (SUA, Rusia, China, Franta si Marea Britanie) plus Germania. Presedintele american Donald…