Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Comunitatii Declic protesteaza, miercuri, in fata Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) pentru a trage un semnal de alarma cu privire la calitatea aerului. Totodata, acestia ii vor solicita ministrului Costel Alexe masuri urgente pentru oprirea poluarii din marile orase. In…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, raspunde, incepand cu ora 10.00, pe tema poluarii record a aerului inregistrata in București in noaptea de 1-2 martie.Rețeaua naționala și rețelele independente de monitorizare a calitații aerului au inregistrat depașiri record ale poluarii cu PM…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, se intalneste marti cu primarii din zece orase care trebuiau sa realizeze planurile de calitate a aerului. La sediul Ministerului Mediului au fost...

- Senatorul Alen Coliban il desființeaza intr-o postare pe pagina de Facebook pe primarul Brașovului, care a refuzat sa participe la intalnirea de la Ministerul Mediului convocata de ministrul Costel Alexe. O atitudine sfidatoare care arata preocuparea primarului pentru sanatatea brașovenilor, potrivit…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, susține ca in primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, va demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania, iar una dintre acțiuni vizeaza plantarea de pomi pe terenurile degradate in vederea protejarii solului, conform Mediafax. „Programul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va trimite catre autoritatile de cercetare penala dosarul cu rezultatele Corpului de Control privind situatia de la incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi.

- Poluarea aerului din Bucuresti, Brasov si Iasi va fi tema unei intalniri pe care ministrul Mediului, Costel Alexe, o va avea, in aceasta luna, cu primarii celor trei orase din cauza carora Romania risca sanctiuni de la Comisia Europeana. O alta problema cu care se confrunta marile orase o constituie…