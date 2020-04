Comunitatea Declic doneaza 54.000 de euro pentru ajutorarea persoanelor afectate de pandemie Comunitatea Declic doneaza 54.000 de euro (261.000 de lei), pentru ca sute de persoane cu dificultati financiare sa poata beneficia de alimente si produse de igiena de baza in perioada urmatoare.



Intreaga suma a fost adunata in mai putin de o saptamana strict din donatiile personale ale 3.539 de membri ai comunitatii Declic. Banii vor ajunge la asociatia SNK (Seneca).



Membrii comunitatii Declic au intervenit imediat ce au aflat ca proiectul asociatiei Seneca, prin care peste 300 de varstnici primeau alimente si produse de baza, risca sa fie suspendat din lipsa fondurilor.



Sursa articol si foto: business24.ro

