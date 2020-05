Comunitatea de afaceri germana cere implementarea in Romania a sistemului de munca flexibila Comunitatea de business germana membra a AHK considera ca introducerea sistemului german de munca flexibila, Kurzarbeit, "este pentru Romania absolut necesara, mai ales prin prisma faptului ca perioada de acordare a indemnizatiei de somaj tehnic suportata de stat se apropie de sfarsit".



Un comunicat al Camerei de Comert romano-germane anunta vineri ca un al treilea chestionar, referitor la efectele pandemiei COVID-19 asupra mediului de afaceri, realizat de AHK Romania in perioada 22 - 24 aprilie 2020, arata clar ca vocile din cadrul comunitatii de business romano-germane care solicita… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea de business germana solicita introducerea urgenta in Romania a sistemului de munca flexibila “Kurzarbeit”, care a salvat sute de mii de joburi in Germania Introducerea sistemului de munca flexibila, Kurzarbeit, este absolut necesara in Romania, in contextul in care perioada de…

- Introducerea sistemului de munca flexibila, Kurzarbeit, este pentru Romania absolut necesara, mai ales prin prisma faptului ca perioada de acordare a indemnizatiei de somaj tehnic suportata de stat se apropie de sfarsit. In afara de asta, cel de-al treilea chestionar, referitor la efectele…

- Introducerea sistemului de munca flexibila, Kurzarbeit, este pentru Romania absolut necesara, mai ales prin prisma faptului ca perioada de acordare a indemnizatiei de somaj tehnic suportata de stat se apropie de sfarsit, se arata intr-un comunicat al AHK Romania - Camera de Comert si Industrie Romano-Germana…

- Apple a prezentat, miercuri seara, a doua generatie a iPhone SE. Noul model lansat de Appel seamana la aspect cu iPhone 7 sau 8, are un ecran de 4.7 inci Retina HD si un senzor de amprenta. Nu beneficiaza insa de recunoastere faciala. Pretul anuntat de Apple pentru SUA este de la…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni, ca nu este nevoie de niciun fel de certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor sa acceseze linia de credit pentru investitii sau capital de lucru. De asemenea, Citu a anuntat ca, in cel mult 48 de ore, va anunta o solutie pentru clientii…

- Comunitatea germana de business din România, care a creat peste 270.000 de locuri de munca în țara noastra, propune o soluție care în Germania a dat roade și în trecut: protejați-va forța de munca ce cu greu a fost pregatita și susțineți unitatea în acțiune între…

- Marian Alecu, omul care a adus McDonald's in Romania, a anuntat ca va dona 5% din cifra de afaceri de la firmele pe care le detine pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Este vorba despre 5% din cifra de afaceri din lunile martie si aprilie, iar banii vor fi donati Ministerului Sanatatii.…