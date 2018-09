Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in comuna galateana Tudor Vladimirescu, unde a fost confirmat un nou focar de pesta porcina africana. Veterinarii de la Directia Sanitar-Veterinara care venisera sa verifice porcii au fost alungati de sateni. Satenii si-au inchis portile si, mai mult, i-au amenintat cu bataia pe inspectori.…

- "Alarma-n Guvern !!!!! România lu' tanti Veorica traiește “bine&" din împrumuturi și din banii de rezerva ai țarii!", atrage atenția jurnalista Realitatea TV, Denise Rifai, pe pagina sa de Facebook.

- Brigitte Sfat a oferit prima declarație dupa ce Ilie Nastase a intrat in casa ei și a plecat cu mai multe obiecte. Scandal fara sfarșit intre fostul mare campion la Tenis Ilie Nastase și Brigitte Sfat, cea care ii este inca soție, deși cei doi sunt in divorț. Ilie Nastase a intrat pe geam in casa brunetei,…

- Dupa un scandal monden aparut in urma dezvaluirilor facute de soția și de amanta sa, cunoscutul cantareț Kamara iși reface viața. Și nu cu oricine, ci cu o fata mult mai tanara decat el, care nu e nici ea straina de lumina reflectoarelor.

- Parintelui Petru din Piatra Neamt i-a fost incendiata chilia si a venit la televizor pentru a povesti despre piedicile pe care le intampina ei, cei care se dedica tot timpul credintei si rugaciunii. Gigi Becali s-a aratat revoltat de faptul ca acesta apare la televizor.

- Aproximativ 250 de biciclisti pleaca marti din Bucuresti, Iasi, Timisoara si Drobeta Turnu Severin, pentru a se reuni la Alba Iulia, in cadrul celui mai mare mars pe bicicleta dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire, intitulat „Pedalam pentru Romania”. Cicliștilor din București li se alatura la…

- Sunt unul dintre cititorii „Observatorului militar”, principalul produs de presa al Ministerului Apararii Nationale. Aparut la 23 iulie 1859, „Observatorul militar” era la acea data, nu doar prima publicatie militara din Romania, ci si unul dintre primele ziare militare din lume. Dar nu despre aceasta…