Stiri pe aceeasi tema

- Comunicatul emis de Statul Major al fortelor armate iraniene in care recunoaste doborarea, ''dintr-o eroare umana'', a avionului companiei Ukraine International Airlines, in care au murit 176 de persoane, conform traducerii realizate de agentia France Presse din limba persana (farsi):…

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. Avionul de pasageri Boeing 737, care s-a prabușit pe 8 ianuarie in apropiere de Teheran, la doar cateva minute de la decolare, a fost doborat din greșeala, in urma unei ”erori umane”, anunța Statul Major al forțelor armate ale Iranului, informeaza RIA Novosti. ”In…

- Autoritațile iraniene au reacționat joi la ”zvonurile” ca o racheta a lovit avionul ucrainean care s-a prabușit miercuri în apropiere de Teheran, afirmând ca acestea ”nu au niciun sens”, relateaza AFP. ”Mai multe zboruri interioare și internaționale se aflau…

- Pompeo l-a pus la curent pe Barzani cu privire la atacurile cu rachete ale Iranului asupra bazelor americane din Irak, inclusiv cea din Erbil, a precizat Ortagus in comunicat."Secretarul de stat (Pompeo) si premierul Barzani au convenit sa ramana in contact permanent in contextul evolutiei…

- ”Cel mai slab din cele 13 scenarii este un cosmar istoric pentru SUA″, a spus Shamkhani, potrivit Agerpres, care citeaza EFE. Oficialul iranian a insistat ca ”razbunarea nu include doar o singura operatiune″. Mai mult, ‘‘toate fortele Axei Rezistentei isi vor lua o revansa severa’’, a continuat el,…

- Noul comandant al Fortei Quds, unitatea speciala a Gardienilor Revolutiei insarcinata cu operatiunile externe, a anuntat ca obiectivul sau este de a alunga SUA din regiune dupa ce generalul Qassem Soleimani a fost ucis intr-un atac american la Bagdad, transmite Reuters. ''Promitem sa continuam…

- Fiica lui Qassem Soleimani l-a amenințat in mod direct pe Donald Trump, cu ocazia funeraliilor organizate de autoritațile iraniene dupa moartea tatalui sau, intr-un moment in care criza din Orientul Mijlociu se adancește. Noul comandant al Fortei Quds, unitatea speciala a Gardienilor Revolutiei insarcinata…

- Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va evalua situatia din zona dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani, a declarat un purtator de cuvant al NATO.Secretarul american de stat…