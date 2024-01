Primaria Scorțoasa a inaugurat miercuri, 10 ianuarie 2024, doua lucrari de o importanța deosebita pentru comunitatea locala: sistemul de alimentare cu apa și sistemul de canalizare. Proiectele, finanțate prin programul național Anghel Saligny, au menirea de a imbunatați semnificativ viața in comunitatea comunei Scorțoasa și vor fi implementate de echipa primariei, condusa de primarul Vasile … Articolul Comunicat: S-a dat startul lucrarilor pentru alimentare cu apa și canalizare in comuna Scorțoasa apare prima data in Opinia Buzau .