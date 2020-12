Comunicat Mircea Hava: Banii europeni, o resursă doar pentru cei care garantează democrația și statul de drept Trebuie sa recunoaștem ca o buna parte a Europei pastreaza reflexele unui trecut in care democrația și statul de drept au fost nefuncționale, intrerupte și acoperite de totalitarism, monopol ideologic in spațiul public și distrugerea, pana la fundație, a statului de drept. Opinia, dreptul la exprimare, cultura, drepturile omului au fost noțiuni pe care nu […] Citește Comunicat Mircea Hava: Banii europeni, o resursa doar pentru cei care garanteaza democrația și statul de drept in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

