Comunicat finalizare proiect: "Granturi pentru Capital de lucru AGRI-FOOD" – NELLI SRL NELLI SRL anunța finalizarea proiectului cu titlul „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD inscris in cadrul Masurii Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar proiect" nr RUE 915 inscris in cadrul Masurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar", instituite prin OUG nr 61/2022. Proiectul s-a derulat pe o […]