- Premierul Marcel Ciolacu a sustinut, marti, in cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta, ca isi asuma ferm angajamentul privind pregatirea detaliata a reformelor structurale cheie prin PNRR si implementarea lor etapizata, cu respectarea tuturor…

- Premierul Marcel Ciolacu a coordonat, marti la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta, reuniune desfasurata cu participarea directorului general al grupului operativ SG RECOVER al Comisiei Europene Celine Gauer si a directorului general…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut o declarație-angajament in fața specialiștilor din Europa. El a spus ca iși va asuma angajamentul de a pregati in detaliu reformele structurale cheie asumate prin PNRR. Premierul Marcel Ciolacu a coordonat marți Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului…

- Romania a avut o șansa istorica de a accesa fonduri europene in valoare de 29,2 miliarde de euro. In curand se implinesc doi ani de cand am semnat contractul, insa țara nostra nu a cheltuit nici macar un cent din aceste fonduri. Ne chinuim acum cu a doua tranșa, insa nu am cheltuit banii nici din prima…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a participat la intalnirea de lucru a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliența, prezidata și condusa de premierul Marcel Ciolacu.„Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse este la zi cu toate angajamentele…

- „Guvernul pe care il conduc este unul al reformelor in domenii cheie, asa cum ne-am asumat prin Programul de Guvernare, dar si la nivelul coalitiei de guvernare. Multe dintre reformele asumate prin PNRR se suprapun cu cele necesare pentru pregatirea aderarii Romaniei la OCDE. Avem vointa sa le implementam…

- Pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la posibilitatea de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, urmare a dialogului cu reprezentanții Comisiei Europene, MIPE, in calitate de coordonator național, vine cu urmatoarele precizari:Data de 30 aprilie 2023 a…

- ”Guvernul a mandatat MIPE sa faca propuneri catre reprezentantii Comisiei Europene pentru a identifica cea mai buna optiune. In acest sens, cele doua parti sunt intr-un dialog constructiv permanent, iar propunerea finala avansata de Romania va veni inclusiv in functie de recomandarile primite din partea…