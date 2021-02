Comunicat de presă: Oana Ursache a fost numită secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a numit-o ieri, 16 februarie, pe Oana Ursache, in funcția de secretar de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.Oana Ursache este doctor in filologie și lector de limba romana la Universitatea din Granada. A mai fost lector la Universitatea din Alicante și este titulara a cursului de Literatura comparata la Facultatea de Litere a Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava. Este licențiata in limba și literatura romana, spaniola și engleza și are un master in Comunicare și relații publice.Stabilita in Spania de 12 ani, Oana Ursache a promovat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

