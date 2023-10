București, 18 octombrie 2023 – Kaufland Romania a inaugurat un nou hipermarket in municipiul Alba Iulia și atinge, astfel, pragul de 170 de magazine la nivel național. Acesta este al doilea hipermarket Kaufland din oraș și va genera peste 60 de locuri noi de munca in economia locala. Situat pe Str. Tudor Vladimirescu nr. 78, […] The post Comunicat de presa: Kaufland a inaugurat un nou magazin in Alba Iulia first appeared on Alba Iulia Info .