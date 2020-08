Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Ioan Lazar, liderul ALDE Alba: „Fara CEL DE SUS in MAREA MILOGEALA!” Știu, atunci cand vine vorba de politica și credința ne pricepem fiecare, mai bine decat oricine. Și mai știu ca, brusc, in campania electorala in majoritatea politicienilor se naște un dor de duca…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Ioan Lazar: Se pregatește o noua fraudare a alegerilor? Știm cat de disperați sunt cei de la PNL (PD) sa nu piarda cumva ciolanul, iar aceasta foame de putere și de banul public ii va face in stare de orice. Vrem doar sa anunțam ca ALDE Alba a depus deja primele contestații…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Dragomir Morcan este candidatul PRO Romania la Primaria orașului Campeni Dragomir Morcan este candidatul PRO Romania la Primaria orașului Campeni. In varsta de 47 de ani, domnia sa este casatorit și are doua fete. Una dintre ele a terminat Academia de Poliție și lucreaza…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Beniamin Todosiu, președintele USR Alba: Echipa USR – PLUS și Ionuț Dragoș Crișan, un antreprenor cu experiența, pot oferi viziunea de care municipiul Aiud are nevoie Comunicat de presa, Beniamin Todosiu, președintele USR Alba: Echipa USR – PLUS și Ionuț Dragoș Crișan,…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Ioan Lazar mizeaza pe politicieni tineri, dar de-ai locului! Intr-o ieșire fara precedent, Ioan Lazar, președintele ALDE Alba, a facut o radiografie atat a politicii la nivel național, cat și una la nivel local/județean. Acesta s-a exprimat clar ca alta ne-ar fi fost…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Ioan Lazar, ALDE Alba: Trezi-ți-va!! Nu mai loviți in fermierii din Alba! Legea anti-seceta declarata astazi de catre Curtea Constituționala a Romaniei ca fiind neconstituționala mi se pare de o atrocitate maxima impotriva agricultorului și fermierului roman. Decizia…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| ProRomania e singurul partid din Alba care reprezinta electoratul de stanga ProRomania e singurul partid din Alba care reprezinta electoratul de stanga ProRomania a dovedit și dovedește in fiecare zi ca este singurul partid politic cu adevarat de stanga. Suntem un partid…

- ”Din pacate, dupa COVID-19 un alt “virus” lovește crunt țara noastra. NARCIVID-2020 este virusul care i-a infectat peste noapte pe mai toți politicienii de marca fara sa știe. Dintr-o data toți se cred vedete de film și se pozeaza in neștire pe toate rețelele de socializare. Virusul grav se manifesta…